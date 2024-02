Aggredisce con il coltello la madre e la zia, arrestato un 44enne

Dramma familiare la notte scorsa in Liguria. Un uomo durante una lite per futili motivi ha accoltellato al volto e alla testa la zia di 57 anni e da una gamba la madre 70enne accorsa a difendere a sorella.

È accaduto vicino Genova. La zia, nonostante le ferite, è riuscita a fuggire in un bar vicino a casa, da dove sono stati chiamati i soccorsi.

La donna non è in pericolo di vita ma per le profonde ferite è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Meno grave la madre. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e ora si trova in carcere.

Secondo da quanto emerso il 44enne sarebbe stato ubriaco e, forse, anche sotto l'effetto di sostante. A scatenare la lite furibonda, forse una richiesta di soldi.