Basket: Torino accoglie Final 8, finale sold out e oltre 36mila biglietti venduti

Tutti a caccia di Brescia, vincitrice a sorpresa l'anno scorso e attuale capolista della Serie A questa stagione. La seconda edizione torinese della Final Eight di Coppa Italia di basket registra numeri record in termini di affluenza e presenta diverse novità, tra la Final Four femminile e una serie di iniziative a margine dell'evento in programma all'Inalpi Arena tra il 14 e il 18 febbraio. Dopo avere battuto lo scorso anno ogni record di affluenza nella storia della manifestazione con oltre 36mila spettatori nei 4 giorni di gare, l’edizione 2024 sta già migliorando questi numeri. Infatti, al 1° febbraio 2024, sono stati venduti oltre 36 mila biglietti per i cinque giorni di gara. In particolare, confrontando il dato attuale con quello del 1° febbraio 2023, si registra un aumento dell’11% di biglietti venduti rispetto alle sole gare maschili della scorsa edizione.

La finale di domenica 18 febbraio è già sold out, mentre le semifinali di sabato 17 si avviano verso il tutto esaurito. Buon riscontro anche per la serata di venerdì 16, riservata al basket femminile, che sta raggiungendo quota 4.500 biglietti venduti.



"La collaborazione con tutte le istituzioni ci permette di offrire la massima espressione di ciò che la pallacanestro può portare, è una grande gioia esser tornati a Torino - ha dichiarato il presidente della Lega Basket Umberto Gandini nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento andata in scena alle Ogr, le Officine Grandi Riparazioni - Vogliamo celebrare tutti insieme il basket italiano arrivando il più vicino possibile alla tanto agognata esperienza Nba". Ecco quindi che rispetto alla scorsa edizione ci sarà un ancora più intenso calendario di attività nel foyer dell’impianto per i più giovani appassionati di basket. Previste per tutta la durata dell'evento, a cui parteciperanno in campo maschile Umana Reyer Venezia, Germani Brescia, Virtus Segafredo Bologna, EA7 Emporio Armani Milano, Dolomiti Energia Trentino, Unahotels Reggio Emilia, Generazione Vincente Napoli Basket ed Estra Pistoia, anche una serie di opening night, con la palla a spicchi sempre a fare da filo conduttore.

Si parte martedì 13 con la proiezione nella Sala Fucine delle Ogr del docufilm 'Dino Meneghin-Storia di una leggenda', con la presenza del più grande giocatore del basket italiano che verrà intervistato, mentre mercoledì 14 e giovedì 15 verrà dato spazio rispettivamente ai più celebri giocatori e allenatori del basket piemontese e ai protagonisti dell'Europeo di Nantes e dell'argento olimpico del 2004 ad Atene.

Sabato 17 invece verrà omaggiato Antonello Riva, il recordman di realizzazioni del nostro campionato con 14.397 punti. Con lui saranno celebrati Valerio Bianchini e Carlo Recalcati, due dei coaches che hanno condiviso la sua grande carriera. Domenica, infine, chiusura con Dino Meneghin, che ritroverà un giocatore con cui ha scritto tante pagine del nostro campionato: si tratta di Bob Morse che riceverà il premio per l’inserimento nella Hall Of Fame della Fip dal Presidente Gianni Petrucci.



Inoltre è previsto un clinic internazionale al Pala Sermig di Torino con celebri coach della pallacanestro europea e di quella Nba. Venerdì 16 e sabato 17 Febbraio si terranno le lezioni di grandi allenatori come Sergio Scariolo, già campione europeo e mondiale con la Spagna, Terry Stotts, per undici anni head coach dei Portland Trail Blazers dopo avere guidato anche gli Atlanta Hawks e i Milwaukee Bucks, Georgios Dikaioulakos coach della Famila Schio Campione d’Italia femminile e della Slovenia e già alla guida delle nazionali femminili di Grecia e Lituania, Marco Ramondino, Allenatore dell’Anno della Serie A UnipolSai 2022-23 ed il Commissioner degli Arbitri Italiani Luigi Lamonica. "La pluriennalità per noi è fondamentale - ha osservato il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio soffermandosi sull'accordo biennale, valido anche per la Final Eight del 2025, siglato dopo il successo della scorsa edizione - L'evento pluriennale ti permette di fare meglio, perché ogni anno ti migliori e puoi consolidare l'offerta turistica che ruota attorno a un evento come questo". Per il sindaco Stefano Lo Russo l'aspetto "che più ci sta a cuore è la legacy del grande evento". In particolare la sinergia tra il Comune e la Lega Basket per realizzare nuovi campetti in città, perché "i nostri ragazzi hanno bisogno di momenti positivi e lo sport è un veicolo trainante che noi vogliamo incentivare".