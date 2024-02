Brian Wilson dei Beach Boys soffre di demenza, la famiglia ne chiede la tutela

Brian Wilson, cantante e co-fondatore dei Beach Boys, soffre di demenza e la sua famiglia desidera metterlo sotto la tutela dei suoi agenti dopo la recente morte di sua moglie, hanno rivelato venerdì diversi media americani.



Al musicista 81enne, il cui gruppo fu artefice della colonna sonora della California anni Sessanta, è stato "diagnosticato un disturbo da demenza senile", ha spiegato al New York Times il suo agente Jean Sievers che dovrebbe presto diventare il suo tutore, insieme al suo manager LeeAnn Hard, secondo un comunicato stampa pubblicato su Instagram.



Questa decisione è stata presa "dopo la morte" di sua moglie Melinda Wilson a gennaio e "dopo un'attenta considerazione e consultazione tra Brian, i suoi sette figli e i medici". Il provvedimento di tutela dovrà comunque essere ratificato da un giudice. La famiglia ha presentato la richiesta questa settimana in un tribunale di Los Angeles.



Brian Wilson soffre di un "grave disturbo neurocognitivo" e "non è in grado di soddisfare i suoi bisogni personali di salute fisica", secondo i documenti giudiziari depositati dalla famiglia e citati dai media americani. L'uso di droghe aveva portato il cantante a problemi di salute mentale, che iniziarono a manifestarsi alla fine degli anni '60.



L'artista descrisse sua moglie Melinda, conosciuta negli anni '80, come una "salvatrice", che gli permise di avere una seconda carriera e di finire il suo capolavoro incompiuto, l'album "Smile".



Prodigio del pop americano, entrò nella storia nei primi anni '60, quando rappresentò il versante più spensierato del rock con molti inni dedicati al sole e al surf. Portò i Beach Boys a diventare il gruppo americano con più dischi venduti al mondo.



Dai 19 ai 24 anni, il bassista e cantante è stato a pieno titolo alla pari dei Beatles: John Lennon considerava "Pet Sounds" (1966) uno dei migliori album di tutti i tempi. Dopo l'innocenza delle prime composizioni, il cantante riflette sulla perdita della giovinezza e sposta il suo gruppo verso un rock più psichedelico con origini hippie.