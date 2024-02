Calcio femminile: Italia-Irlanda 0-0 nel giorno dell’addio di Sara Gama

Al 73esimo contropiede dell’Irlanda, Amber Barrett serve sul secondo palo Leanne Kiernan che mette in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. All’81esimo Michela Catena è servita in ottima posizione, avanza all’altezza del dischetto, è tutta sola davanti al portiere ma spara in curva.

Al 70esimo è Martina Piemonte a calciare dal limite dell’area, ma il suo tiro è deviato in angolo. Poco dopo è Lucy Quinn per l’Irlanda, lasciata tutta sola dalla difesa azzurra, ad andare alla conclusione dal limite: il suo diagonale termina di poco fuori.

Italia e Irlanda pareggiano per 0-0 nell’amichevole al “Viola Park” di Bagno a Ripoli, Firenze. Sara Gama, in quella che è la sua ultima partita con la Nazionale, esce dal campo al 50esimo, sostituita da Elisa Bartoli. Gama cede la fascia da capitano a Elena Linari. Al 63esimo Cristiana Girelli è servita tutta sola davanti al portiere irlandese, Brosnan, che trova la respinta, ma era fuorigioco.

Quello di stasera è stato il primo test per le azzurre, che martedì scenderanno in campo ad Algeciras, in Spagna, contro l’Inghilterra.

Nelle convocazioni delle 32 calciatrici da parte del ct Andrea Soncin, la principale novità sono tre giocatrici della Sampdoria: il portiere Amanda Tampieri e i terzini Aurora De Rita ed Elisabetta Oliviero. Confermate la blucerchiata Eva Schatzer, classe 2005, e Julie Piga, difensore del Milan, che avevano partecipato al raduno prima dei Mondiali.

Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, entrambe della Juventus, tornano in squadra dopo essere state ferme un turno per infortunio.

A prescindere dal risultato, l’amichevole Italia-Irlanda resta negli annali perché è stata l’ultima partita di Sara Gama, storica capitana azzurra e quarta giocatrice italiana di ogni tempo per presenze in nazionale, in tutto 140.

Cecilia Salvai, a lungo compagna di squadra di Sara Gama sia nella Juventus sia nella Nazionale, prima della partita ha detto a proposito del suo ritiro: “Il campo ci ha legato davvero tanto. Ci ha spiazzato, ma Sara è brava a farci le sorprese. Una decisione del genere non deve essere facile, ma la vedo serena. Rimarrà per sempre unica e insostituibile, e merita tutto il nostro supporto in questi giorni”.

Mentre per il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, al Viola Park per l’amichevole, “per tutto il movimento Sara Gama è un simbolo. Per noi non è un addio, lei è una grande risorsa che valorizzeremo in futuro”.

Quindi ha aggiunto: “Siamo qui per omaggiarla: è una calciatrice straordinaria sotto il profilo professionale e umano. Lo dimostrano le sue 140 presenze con la Nazionale, il suo spirito di sacrificio, l'orgoglio con cui ha sempre indossato questa maglia. Fuori dal campo è stata poi una protagonista instancabile nel far concentrare l'attenzione della parte politica sul movimento femminile e nel far rispettare la pari dignità e la rivendicazione dei diritti”.