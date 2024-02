Domani alle 18 Sassuolo-Napoli, partita delicata per entrambe le squadre

Sassuolo-Napoli, match valido per il recupero della 21ª giornata di Serie A. Partita delicatissima per entrambe le squadre. Il Sassuolo è fermo a quota 20 punti: gli stessi di Cagliari e Verona, al momento penultima e terzultima in classifica. Neroverdi in crisi profonda, acuita dal k.o. casalingo andato in scena contro l'Empoli: la rete di Simone Bastoni nel recupero ha di fatto sancito l'esonero di Alessio Dionisi e il cambio in panchina con Emiliano Bigica. Per i partenopei, Francesco Calzona cerca la prima vittoria sulla panchina del Napoli dopo la beffa di Cagliari e un pareggio arrivato in pieno recupero, decisivo l'errore di Juan Jesus che ha reso vana la seconda rete consecutiva di Osimhen. Match d'andata vinto agevolmente dal Napoli il 27 agosto: 2-0 firmato da capitan Di Lorenzo e Osimhen.

Il Sassuolo, in crisi nera, è diciassettesimo con 20 punti in compagnia di Verona e Cagliari, al momento non sarebbe retrocesso solo per differenza reti. Il Napoli, campione in carica, è al nono posto con 37 punti, al momento escluso dalle coppe.