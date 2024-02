Carne coltivata, l'Ue ha chiuso in anticipo la valutazione della legge italiana

La Commissione europea ha chiuso, in anticipo rispetto ai tempi previsti, la procedura Tris (l'acronimo sta per Sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche) relativa alla legge italiana, che vieta la produzione e la commercializzazione della carne coltivata e impedisce di usare termini meat sounding (ossia, che rimandino alla carne animale) per prodotti a base di proteine vegetali. Al cuore della motivazione pubblicata dall'esecutivo dell'Unione ci sono la contestazione della violazione di una direttiva europea e una richiesta di una rendicontazione degli sviluppi dati al disegno di legge.

L'articolo 6 della direttiva Ue 2015/1535 impone infatti agli Stati membri di informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione. A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di status quo di tre mesi, durante il quale lo Stato membro non può adottare la regolamentazione in questione, consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente. Laddove emerga che i progetti possano ostacolare principi comunitari come lal libera circolazione delle merci , la Commissione può presentare un parere circostanziato a cui lo Stato membro è tenuto a rispondere. In passato la Corte di Giustizia Ue ha deliberato che le leggi adottate in violazione della procedura possono essere dichiarate inapplicabili dai tribunali nazionali.

Nel caso del disegno di legge sulla carne coltivata, il Governo ha ritirato il provvedimento dalla procedura prima che il Parlamento italiano lo approvasse, per cui la Commissione ha invitato lo Stato membro "a informarla del seguito dato, anche alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia", aggiungendo che "in questa fase non vi sono ulteriori osservazioni da parte della Commissione"

“La chiusura della procedura significa che questa legge è serenamente in vigore”, ha commentato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, spiegando che “la chiusura comporta che sia stata definitivamente accertata, da parte della Commissione europea, la compatibilità della legge con i principi del diritto della Ue in tema di mercato interno. Diversamente, la Commissione avrebbe proceduto con un parere circostanziato, a prescindere dalle modalità di notifica. Non ci sarà pertanto nessuna procedura di infrazione, né richiesta all'Italia di abrogare la legge. La Commissione chiede solo di essere informata sull'applicazione della legge da parte dei giudici nazionali”.

Le opposizioni esprimono valutazioni opposte: Stefano Vaccari, capogruppo del Partito democratico in Commissione Agricoltura alla Camera, ha sostenuto che “stavolta è il capotreno dell'Unione Europea a fermare il convoglio del ministro Lollobrigida e a rispedire al mittente la legge bluff sulla carne coltivata. Una figuraccia internazionale che l'Italia avrebbe potuto evitare. È stata imposta al Parlamento una legge che non ora è inapplicabile, sulla quale presumibilmente interverranno i tribunali e si attiverà un procedimento oneroso di infrazione”. Parlano di ”un’autentica figuraccia del governo" anche senatori e deputati delle commissioni agricoltura del Movimento 5 stelle scrivono: "Sulla carne coltivata avevamo ragione noi: la legge che per il nostro governo era d’avanguardia, è morta ancor prima di nascere. Allo stato attuale, vieta una cosa che non è ancora stata autorizzata e dunque è perfettamente inutile. Ma nel momento in cui la carne coltivata dovesse ricevere l’ok della Ue, la legge sarà inapplicabile". Per Riccardo Magi, segretario di +Europa, “Lollobrigida ha fatto una legge per vietare la carne coltivata ma alla fine l’unica cosa che è stata vietata è la legge di Lollobrigida. Era prevedibile che finisse così, non si provi a dire che l'Ue è brutta e cattiva: il divieto alla carne coltivata era e resta una norma ideologica, antiscientifica, antieuropea e illiberale. E infatti hanno vinto la scienza e il diritto".