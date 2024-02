Caso Ferragni-Balocco, la influencer ricorre al Tar contro la multa dell'Antitrust: "Illegittima"

Nuovo colpo di scena nella saga del pandoro ‘Pink Christmas’, prodotto dall'azienda piemontese Balocco, per cui l'influencer Chiara Ferragni è indagata dalla procura di Milano per truffa aggravata. L'imprenditrice digitale ha depositato ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento dell'Antitrust che a dicembre aveva inflitto una multa di oltre un milione di euro nei confronti delle società a lei riconducibili e alla Balocco per una presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro griffato. La notizia, confermata da fonti dell'entourage di Ferragni, è stata anticipata dal quotidiano 'Il Messaggero'. Il provvedimento sanzionatorio dell'Antitrust inflitto alla società di Chiara Ferragni sarebbe in primo luogo "illegittimo per difetto d'istruttoria e di motivazione", si rileva nel ricorso al Tar del Lazio.

Ansa Chiara Ferragni con il pandoro Balocco

Secondo i legali dell'imprenditrice non c'è stata "un'attenta ponderazione del contratto di licenza, che disciplinava la donazione in oggetto quale obbligazione contrattuale convenzionalmente posta a carico di Balocco". In sostanza per i ricorrenti non è stata "esaminata la clausola contrattuale che disciplinava il collegamento tra le vendite e la donazione all'ospedale Regina Margherita diTorino che ha costruito l'ingannevolezza della pratica senza minimamente interrogarsi sugli obblighi contrattuali chei ntercorrevano effettivamente tra le parti". Inoltre gli avvocati contestano l'ingannevolezza della pratica commerciale sostenendo che "il contratto stipulato tra Fenice e Balocco prevedeva espressamente una correlazione tra le vendite e la donazione, senza affermare che quest'ultima dovesse essere proporzionale alle vendite, e aveva inserito la donazione nell'ambito di una operazione commerciale che evidentemente proprio alle vendite puntava e dalle stesse era nel suo complesso alimentata". Per i ricorrenti poi non è stato considerato "l'appeal del marchio 'Ferragni' sul proprio target di consumatori", ovvero sarebbe stato ignorata la possibilità che "la scelta deiconsumatori di acquistare il pandoro 'griffato' era trainata esclusivamente dalla forza del brand".

La contestazione del Codacons Immediata la reazione dell'Associazione Codacons che interviene dinanzi al Tar del Lazio contro il ricorso promosso da Chiara Ferragni volto ad ottenere l'annullamento della sanzione elevata dall'Antitrust per il caso del pandoro Balocco.' L'associazione dei consumatori fa sapere che ''non solo contesta a tutto campo le assurde tesi difensive dell'influencer, ma in sede di ricorso chiederà ai giudici del Tar di condannare la Ferragni a risarcire tutti gli acquirenti del pandoro Pink Christmas''. Chiara Ferragni ''contraddice se stessa, e commette un nuovo grave errore - spiega l'associazione - Nel famoso video pubblicato sui social a seguito della multa dell'Antitrust, l'influencer aveva infatti chiesto scusa e ammesso i propri sbagli, promettendo di fare tesoro degli stessi e riconoscendo di aver 'commesso un errore di comunicazione' per un 'non controllo sufficiente sulla comunicazione'. Invece, stando alle indiscrezioni sul contenuto del ricorso al Tar emerse in queste ore, attraverso una incredibile piroetta ora l'imprenditrice avrebbe cambiato totalmente versione, smentendo se stessa e sostenendo che in nessun caso è stato rappresentato che l'acquirente avrebbe partecipato alla donazione con il suo acquisto, e che l'ospedale Regina Margherita ha ottenuto grazie a lei una enorme pubblicità gratuita''. ''Affermazioni irrealistiche che dimostrano come la Ferragni continui a non capire che il problema non è l'entità della donazione in favore dell'ospedale, ma la truffa perpetrata a danno dei consumatori attraverso messaggi accertati come ingannevoli e scorretti dall'Antitrust - prosegue il Codacons - E la tesi difensiva dell'influencer si trasforma ora in un boomerang per l'imprenditrice digitale''.