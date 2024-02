Cocaina ordinata e comprata come “pane”, 9 arresti tra Sicilia e Calabria

“Mezzo chilo di pane” e “mezza pagnotta”. Erano alcune delle frasi in codice, per ordinare cocaina da parte di chi l’usava e di chi la spacciava. A scoprire un vero e proprio take away dello spaccio i Carabinieri del Comando provinciale di Catania. Emessi provvedimenti cautelari nei confronti di nove persone accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti. Per otto indagati il gip ha disposto la custodia in carcere e per uno gli arresti domiciliari.

Un’attività ben oliata quella scoperta dall’operazione che non a caso è stata denominata "non solo pane". La cocaina veniva smerciata con ordini itineranti, altri stabiliti al telefono e le dosi venivano lasciate in punti precisi, spesso nelle case dei pusher che poi confezionavano le dosi e le vendevano.

Uno degli spacciatori, un panettiere, avrebbe utilizzato il suo forno come copertura e base logistica. Si occupava di volta in volta degli ordini e della quantità di cocaina.

Eseguite perquisizioni domiciliari nelle province di Catania e Reggio Calabria con cani antidroga.