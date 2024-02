Crollo a Firenze, indagine sugli operai morti: l'ipotesi che alcuni di loro fossero irregolari

Quattro salme recuperate compreso l'autotrasportatore Luigi Coclite, un disperso, tre feriti che rispondono bene alle cure: è il bilancio terribile del crollo nel supermercato in costruzione a Firenze mentre si è cercato senza sosta, sotto le macerie, l'ultimo corpo, quello di Bouzekri Rachimi, 56 anni, originario del Marocco. Gli altri tre morti sono magrebini come lui. Si chiamavano Mohamed Toukabri, un tunisino di 54 anni, Mohamed El Ferhane, 24 anni, e TaoufikHaidar, 45 anni, entrambi connazionali marocchini. Vivevano tutti in Lombardia. Haidar in precedenza aveva abitato a Bastia Umbra (Perugia) ed era stato pure iscritto alla Fillea Cgil, poi si è trasferito a Palazzolo sull'Oglio (Brescia), quindi da due mesi era a Chiuduno (Bergamo). A Palazzolo abitava pure El Ferhane. Il titolare di una macelleria del paese ha avviato una raccolta fondi per aiutare le famiglie delle vittime.

Le indagini In tanto strazio emerge che forse alcuni di loro avevano documenti non regolari, i permessi di soggiorno non sono a posto. Ci sono accertamenti dentro l'inchiesta per omicidio plurimo colposo della procura di Firenze, l'impiego di manodopera irregolare nel controverso mare di lavori in subappalto apre a nuove ipotesi di reato accanto a quella di partenza, legata alla causa del ciclopico cedimento strutturale dei solai in costruzione.

Il cordoglio "C'è un'indagine in corso e non posso dire niente", ha detto il sindaco Nardella sulla presenza di operai irregolari prima di annunciare che oggi sarà in cantiere la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone. Piazza della Signoria si è fermata per un minuto alle ore 15, in segno di cordoglio per le vittime della tragedia del cantiere di via Mariti. Molti i presenti. Prima del minuto di silenzio il suono della Martinella: presenti Nardella, insieme alla sua giunta, il presidente della Toscana Eugenio Giani, esponenti della politica e dei sindacati, l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori. Dopo l'intervento qualcuno tra i cittadini ha detto ad alta voce 'Ci vogliono i fatti' e 'Non si può morire a 24 anni in un cantiere'. "A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo. Seguo con apprensione l'evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia" sono state le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Alle parole di cordoglio espresse da Giorgia Meloni, si unisce anche il messaggio del Papa. Papa Francesco esprime "cordoglio" e "dolore" alle famiglie e alla città toscana e rilancia il suo appello per "la sicurezza sui luoghi di lavoro". Un telegramma a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, è stato inviato all'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori con il messaggio del Papa. E lo stesso Betori, a margine del raccoglimento pubblico cittadino, ha criticato "la linea legislativa liberalizzante dell'Europa che ha tolto ogni freno ai subappalti senza più nessuna capacità di regolarizzare questo sistema" di cantieri e opere.

Elly Schlein pone "all'attenzione del governo, che ha gli strumenti per affrontarlo", il tema della sicurezza sul lavoro in una riunione della segreteria del Pd. Tutte le salme recuperate sono all'Istituto di Medicina legale a Careggi a disposizione della procura per l'eventuale autopsia mentre ieri gli inquirenti hanno sentito come testi, tecnici e incaricati delle ditte. Il tragico momento del crollo

L'inchiesta, è verosimile, sarà corredata da perizie tecniche. Lo stesso Giani evidenzia l'ipotesi che una trave non sia stata realizzata a regola d'arte o che sia stata montata male. E' prematuro per le conclusioni, intanto gli inquirenti hanno autorizzato l'ingresso di una seconda gru nel cantiere, che è sequestrato. Ed è stato messo divieto di sorvolo, a 300 piedi di altezza, anche per evitare l'occhio curioso di droni in uno scenario sensibile proprio per le implicazioni giudiziarie che porta con sé. "Morire per un infortunio sul lavoro è una tragedia. Se il lavoro è così importante per dare futuro e speranza non dovrebbe essere la causa di morte. Evidentemente in questo caso qualcosa non è andato bene. Condivido le parole di Landini. E' un tema da affrontare e lo faremo in ogni direzione, che questo sia un tema legato a subappalti, credo che andrà accertato e appurato" ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.