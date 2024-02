De Luca in piazza a Roma insieme a 700 sindaci: "L'Autonomia calpesta il Sud, Meloni chieda scusa"

Con la verve a cui ci ha abituati, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, arringa la folla a piazza Santi Apostoli a Roma: “Ci manca solo che ci buttino la bomba atomica”. È il suo modo colorito di dire che il Mezzogiorno è stato abbandonato anche da questo Governo: "L'autonomia non aiuta a recuperare il divario nord-sud", ha detto.

Insieme a quasi 700 sindaci De Luca chiede lo sblocco dei fondi congelati. E poi un botta e risposta a distanza con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che è a Gioia Tauro per la firma del Patto di Coesione . “Forse se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più”, dice la premier, e lui risponde: “Lavora tu… Per lavorare ci servono i soldi. È tollerabile questo atteggiamento con centinaia di sindaci che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione?”.

De Luca, e una delegazione di dieci sindaci saranno ricevuti dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Lo ha annunciato lo stesso presidente della Regione Campania conversando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera. "Al ministero di Fitto sono tutti latitanti, non c'è nessuno: non c'è il ministro, non ci sono i sottosegretari, non c'è il capo di gabinetto...forse sono in ferie o a giocare a tennis. Allora ci riceve il prefetto. Ci faremo questa bella passeggiata risalendo via del Corso"