Regionali, accordo del centrodestra sulle ricandidature di Bardi, Cirio e Tesei

Il centrodestra reagisce alla sconfitta nelle regionali in Sardegna e, dopo 48 ore di incertezza e di serrato confronto, accelera e finalizza l'accordo per la ricandidatura dei governatori uscenti in tutte le elezioni del 2024. Mentre tutti gli occhi sono puntanti sull'Abruzzo, dove si vota tra dieci giorni, una nota congiunta siglata da tutti i partiti di maggioranza annuncia l'intesa sui candidati forzisti Vito Bardi in Basilicata, e Alberto Cirio in Piemonte, e la leghista Donatella Tesei in Umbria. "I presidenti di Basilicata, Piemonte e Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali", annuncia il comunicato siglato da Fdi, Lega, FI, Noi moderati e Udc. La sconfitta in Sardegna doveva essere una scossa, e così è stata: "qualcosa si è sbagliato" ma sarà uno "sprone a fare sempre meglio", aveva detto appena pochi minuti prima che uscisse la nota la stessa premier Giorgia Meloni a Tg2 Post.

La coalizione di governo si professa "ottimista" sull'esito del voto in Abruzzo dove il governatore uscente Marco Marsilio, correrà il 10 marzo contro l'ex rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, alla guida di una coalizione di centrosinistra. A sostegno di Marsilio, martedì i tre leader della coalizione - Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani - saranno a Pescara, per un comizio di coalizione, come già fatto a Cagliari per Paolo Truzzu. Altri nodi restano, dalle candidature alle Amministrative a quelle alle Regionali del 2025, con lo scoglio dell'ok al terzo mandato preteso dalla Lega - e osteggiato da FI e FdI - per consentire le rielezione di Luca Zaia in Veneto. "Come avevamo previsto e fortemente voluto c'è piena intesa nel centrodestra sulle candidature di Bardi in Basilicata, di Cirio in Piemonte e di Tesei in Umbria. Abbiamo lavorato per tenere la coalizione unita e puntiamo alla vittoria in queste Regioni, così come ovviamente in Abruzzo dove si voterà per eleggere Marsilio il 10 marzo. Il centrodestra unito dimostrerà di essere in grado di governare la nazione ed i territori a lungo", ha dichiarato il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

Bardi (Basilicata): “Insieme garantiamo ai lucani il miglior programma di governo” "Ringrazio le forze politiche del centrodestra per aver voluto confermare la mia candidatura alla guida della coalizione per le prossime elezioni regionali. Confidando ancora una volta nella fiducia dei lucani, il nostro sarà un impegno in continuità con le politiche messe in campo negli ultimi anni e proseguirà nella prossima legislatura rafforzando l'azione di governo in tutti i settori della società lucana". E' quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. "Ho a cuore la crescita della Basilicata e della sua centralità nel mezzogiorno, affinché abbia un suo protagonismo in Italia e in Europa. Un ringraziamento desidero rivolgerlo al segretario di Forza Italia Antonio Tajani per aver da subito sostenuto la mia ricandidatura, e ai leader nazionali e regionali di FI, FdI e Lega che l'hanno condivisa con la consapevolezza che, insieme, riusciremo ad assicurare ai lucani il miglior programma di governo per la nostra regione", conclude Bardi.

La ricandidatura di Tesei in Umbria Donatella Tesei è stata ufficialmente ricandidata dal centrodestra come presidente della Regione Umbria. Tesei, esponente e già senatrice della Lega, era stata eletta cinque anni fa. Alla guida della coalizione di centrodestra aveva vinto largamente le elezioni nell'Umbria fino a quel momento governata dal centrosinistra.