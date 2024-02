Ferrari-Hamilton, un amore iniziato da quasi vent'anni: ora comincia la storia

Hamilton al Cavallino rampante è il trasferimento del secolo, come scrivono in Inghilterra, ma è anche una trattativa iniziata moltissimo tempo fa, a lento rilascio, fino allo sprint finale. Quella tra il campione inglese e la Rossa di Maranello è una storia di continui ammiccamenti, mordi e fuggi, voci puntuali ad ogni rinnovo di contratto. Hamilton, lo sanno tutti, ha sempre espresso pubblicamente la sua ammirazione per la Ferrari e non ha mai nascosto che un giorno gli sarebbe piaciuto entrare a Maranello da pilota della rossa. Nel suo garage conserva gelosamente una "La Ferrari" in edizione limitata che vale 1,5 milioni di sterline. E nel 2011 ai microfoni dei giornalisti: "Parliamo di una squadra fantastica e non si sa mai cosa può succedere".

L'anno dopo avrebbe lasciato la McLaren direzione Mercedes, ancora lontano dalla scuderia di Maranello, nel 2017 è andato oltre: "Non nascondo che sono un grande ammiratore della Ferrari e di ciò che hanno ottenuto nella storia degli sport motoristici e nel mondo normale in termini di auto che producono. Chi sa cosa riserva il futuro". Anche in Ferrari, hanno sempre pensato ad Hamilton come un possibile pilota della monoposto italiana, una tensione vicendevole.