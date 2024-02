Giornata mondiale dei calzini spaiati per promuovere la diversità. Enel: condividete le vostre foto

Calzini differenti ai piedi per educare alla ricchezza della diversità, promuovere la cultura dell'inclusione, dell'accettazione e del rispetto reciproco, soprattutto tra le nuove generazioni. Si celebra oggi la Giornata mondiale di calzini spaiati, la ricorrenza nata in una scuola primaria del Friuli dall’idea della maestra Sabrina Flapp, per sensibilizzare i bambini rispetto all’autismo e ad altre diversità ed è per questo che la data non è fissa, altrimenti non si potrebbe celebrare organizzando attività per i più piccoli, laddove cadesse in un giorno festivo. Quindi il giorno scelto è il primo venerdì di febbraio.

L'invito è rivolto a tutti “per colorare un po' i piedi, la giornata, il mondo, il cuore. Per condividere valori come l'amicizia, il rispetto per l'altro. Al lavoro, a scuola, a casa, mettete due calzini diversi e fotografatevi”, recita la locandina.

Anche Enel decide di sostenere l'iniziativa per promuovere il valore della diversità, in chiave di unicità, e l'impegno del Gruppo per la centralità delle persone: ha invitato i colleghi e la community social a partecipare condividendo le proprio foto in cui si indossano calzini differenti. Negli ultimi anni l'azienda ha avviato numerosi progetti per includere e valorizzare le diversità di genere, orientamento affettivo, età, multiculturalità, disabilità. Si va dall'accessibilità delle sedi all'accessibilità digitale, fino alla formazione per lo sviluppo delle attitudini personali.