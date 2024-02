In arrivo sull'Italia il ciclone di Carnevale: piogge diffuse e neve in quota tra venerdì e sabato

Come anticipato nei giorni scorsi, l’Italia attende la perturbazione Pulcinella, una vasta struttura depressionaria che si sta muovendo dall'Atlantico verso l'Europa occidentale e che poi raggiungerà il Mediterraneo. Per il Carnevale, quindi, la Penisola tornerà alle prese col cattivo tempo e la pioggia.

In queste ore il tempo è ancora stabile ma con nuvolosità in aumento, le prime piogge sulle Regioni settentrionali giungeranno nella notte tra giovedì e venerdì. Secondo le previsioni, il maltempo entrerà nel vivo prima di sabato, con piogge e temporali diffusi e localmente intensi, specie al Nord e sui settori centrali tirrenici. Neve anche abbondante sulle Alpi ma generalmente oltre i 1200-1500 metri. Fiocchi in arrivo anche sull'Appennino ma con quota neve medio-alta.

Clima più freddo all'inizio della prossima settimana, con temperature comunque vicine alle medie del periodo; poi elevata incertezza con alcuni modelli che propendono per un ritorno dell'alta pressione ed altri che mostrano invece l'ingresso di gocce fredde sul Mediterraneo dai quadranti orientali.

Le previsioni di oggi

Al Nord nubi basse su coste e pianure, poco nuvoloso sui rilievi. In serata, attesi isolati piovaschi tra Piemonte e Liguria; peggiora nella notte con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi dai 1400-1600 metri di quota.

Al Centro attesa qualche schiarita dopo la nuvolosità irregolare del mattino tra Toscana e Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole: non sono previsti cambiamenti sostanziali nel pomeriggio, dopo un mattino con cieli soleggiati o poco nuvolosi, specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. In serata ancora tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo al nord e sulle isole maggiori, in rialzo altrove. Massime in diminuzione al Centro-sud e sulla Sicilia, in aumento sul resto della Penisola.

Le previsioni per domani

Al Nord tempo instabile o perturbato durante la giornata, con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio e neve sulle Alpi oltre i 1400-1600 metri. Tra la serata e la notte ancora maltempo diffuso con quota neve sulle Alpi in calo, fin verso i 1200-1400 metri e fiocchi anche sull'Appennino settentrionale, oltre i 1400 -1600 metri.

Al Centro: al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le Regioni ma con locali piogge solo sulla Toscana. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi ma con tempo asciutto su tutte le regioni. Tra la serata e la notte qualche pioggia in arrivo sulle Regioni del versante tirrenico, nuvoloso ma con tempo ancora asciutto altrove.

Al Sud e sulle isole: al mattino tempo stabile ovunque, con cieli soleggiati su Regioni ioniche e Sicilia e cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori ma con tempo ancora asciutto. In serata e in nottata cieli molto nuvolosi su tutte le Regioni e piogge in arrivo sulla Sardegna. Temperature minime in generale rialzo su tutta la Penisola, salvo una lieve flessione negativa sul medio-basso versante tirrenico, massime in lieve calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-sud e sulle isole maggiori.