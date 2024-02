Intensa perturbazione atlantica sull'Italia, chiuse le scuole nel Grossetano

Prosegue l'intensa perturbazione atlantica sull'Italia che sta portando piogge e nevicate oltre gli ottocento metri su tutte le regioni settentrionali e sulla Sardegna. Le temperature scenderanno al nord , dove il calo si farà sentire soprattutto in pianura, al centro le temperature saranno ancora mitigate , con forti piogge su Toscana e alto Lazio mentre sono attese nevicate in Abruzzo. Al Sud ci saranno ancora temperatura gradevoli, con punte massime stimate fino a 18 gradi. Annunciate probabili precipitazioni diffuse e persistenti, con piogge anche intense, a Venezia con il Comune che ha invitato la cittadinanza a consultare quali comportamenti adottare.

Scuole superiori chiuse nel Comune di Grosseto. È quanto stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, a seguito dell'allerta meteo arancione diramata dalla Sala regionale della Protezione civile regionale. La chiusura dei soli istituti superiori è determinata dal fatto che molti studenti si spostano da un Comune all'altro per frequentare le lezioni. “Vi sono dunque potenziali criticità nel tragitto tra le frazioni e le cittadine della provincia e il capoluogo. Abbiamo dunque deciso, per abbattere i rischi legati al tragitto che devono affrontare gli studenti pendolari delle scuole superiori (che rappresentano circa il 30% del totale degli studenti di quei plessi), di tenere chiusi gli istituti superiori di secondo grado. Tutti gli altri istituti resteranno aperti”, ha reso noto il primo cittadino.

Nel Grossetano resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Capalbio, Orbetello, Monte Argentario, Pitigliano, Sorano, Magliano in Toscana, Scansano, Follonica, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scarlino. Nei Comuni della Lunigiana, domani scuole chiuse anche a Fosdinovo. A Casola in Lunigiana oltre alle scuole, chiusura anche per centri sociali, impianti sportivi, palestre, parchi pubblici e cimiteri comunali.