Jasmine Paolini tra le prime 20 del tennis mondiale

Dopo la favolosa vittoria a Dubai in un Wta 1000, Jasmine Paolini conquista la 14a posizione nel ranking mondiale. Terza azzurra nella storia a vincere un 1000 dopo Flavia Pennetta nel 2014 a Indian Wells e Camila Giorgi nel 2021 a Montreal.

Dietro all'ascesa della toscana, c'è certamente l'impegno ma anche un connubio perfetto, quello con Furlan, che dal 2020 è il suo collaboratore più stretto. Renzo Furlan, allenatore ed ex tennista, arrivato ai quarti di finale al Roland Garros nel 1995, inizia la sua collaborazione con Paolini dal 2016, che solo ora , dopo l’impegno preso dallo stesso Furlan come direttore del settore U20 con la Federazione serba, è diventata a tempo pieno. Una giocatrice che l’ex tennista, allievo di Riccardo Piatti, già conosceva dalle categorie giovanili, colpendolo per la grande grinta e determinazione in campo. Con un lavoro durissimo da parte dell'azzurra e grazie al connubio con il tecnico, Paolini è riuscita a fare il salto di qualità e portare un Wta 1000 a casa.