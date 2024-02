La Finlandia alle urne per eleggere il presidente, il primo dall'ingresso nella Nato

Urne aperte per le elezioni presidenziali in Finlandia, dove il ruolo del presidente ha assunto un'importanza maggiore alla luce dell'adesione del paese alla Nato e delle crescenti tensioni con la Russia. Circa 4,3 milioni di elettori dovranno scegliere tra l'ex primo ministro conservatore, Alexander Stubb, e l'ex ministro degli esteri, Pekka Haavisto, deputato del partito verde in corsa come indipendente. Il cambiamento del panorama geopolitico europeo sarà la principale preoccupazione del nuovo capo di stato, che - pur avendo poteri limitati rispetto al primo ministro - guida la politica estera del Paese insieme al governo e agisce anche come comandante supremo delle forze armate finlandesi.