Maltempo: allerta gialla in 11 regioni, arancione in Lombardia

L’elenco delle regioni sotto scacco del maltempo va da nord a sud dello stivale. Allerta gialla su alcuni settori di Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Umbria, sull'intero territorio di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e su gran parte della Sardegna. Allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia . A Livorno chiusa per precauzione un tratto della Cassia per l’aumento del livello del fiume Ugione.

Le previsioni del dipartimento della Protezione Civile annunciano temporali con possibili grandinate accompagnati da raffiche di venti di burrasca e mareggiate sulle coste . Alti i rischi idrogeologici. In Campania dove l’allerta è in vigore fino a mezzanotte si segnalano allagamenti, innalzamento dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

La Valtellina e la Valchiavenna sono investite da un'ondata di maltempo con pioggia abbondante sul fondovalle e fitte nevicate alle quote superiori ai 1500 metri. Difficoltà per la circolazione sulle strade di montagna, mentre alle quote più basse la Polstrada del comando provinciale di Sondrio raccomanda la massima prudenza per la possibile formazione di pericolose pozze d'acqua. Diversi i passi alpini chiusi per neve, mentre altri sono transitabili unicamente con le catene montate.