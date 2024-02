Maltempo: allerta arancione in Campania e in Lombardia, gialla in altre dieci regioni

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia: oggi allerta arancione in Campania e in Lombardia, gialla in altre dieci regioni, da Nord a Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Sardegna. Il sistema perturbato di origine atlantica ha fatto emettere alla Protezione Civile nuovi avvisi in accordo con le regioni. Le previsioni annunciano temporali con possibili grandinate, forti raffiche di vento e burrasche lungo le coste. Un’ondata di maltempo che come accade spesso, aumenta i rischi idrogeologici e idraulici.