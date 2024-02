Maltempo: allerta rossa in Veneto anche oggi, gialla in 15 regioni

È ancora allerta rossa nel Veneto flagellato dal maltempo. Allerta gialla in altre 15 regioni. Non si arrestano dunque le piogge che da 2 giorni investono gran parte del Paese, in particolare il Nordest. Il Veneto resta la regione maggiormente interessata con allagamenti e frane. I fiumi restano sorvegliati. Con l'emergenza maltempo a Vicenza oltre 1 milione e 600mila metri cubi d'acqua sono stati raccolti dai bacini di laminazione contenendo la piena del Bacchiglione. Il Centro Funzione decentrato della Protezione Civile del Veneto ha confermato fino alle 20 di oggi il livello di massima criticità idraulica con allarme nei bacini dell'Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone e del Basso Brenta-Bacchiglione. Allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Veneto. Valutata inoltre allerta gialla in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e sull'intero territorio di Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Vicenza riparte dopo l'emergenza: riaperte scuole e impianti sportivi Con i livelli dei fiumi Retrone e Bacchiglione in discesa, a Vicenza al momento restano chiuse solamente strada della Porciglia, strada della Ca' Perse e strada Ponti di Debba. Nella notte sono state rese nuovamente transitabili viale dello Stadio, viale Trissino, via Bassano, viale Sant'Agostino, le vie della zona industriale e altre vie che man mano sono state ripulite. Aperta anche la tangenziale in entrambi i sensi di marcia. Lo fa sapere il Comune di Vicenza. Viste le previsioni in miglioramento delle condizioni meteorologiche e i sopralluoghi effettuati in città, il Centro operativo comunale aveva già ieri deciso di riaprire oggi le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, le palestre e gli impianti sportivi, i centri diurni socio sanitari e i centri di aggregazione sociale. Anche il mercato cittadino si svolgerà regolarmente. Oggi al via anche gli svuotamenti degli interrati, in particolare in zona Stadio, a cura della protezione civile e dei vigili del fuoco. "Il peggio è passato. Nessuno sarà lasciato da solo", aveva detto già ieri sera il sindaco Giacomo Possamai. Le piogge si estendono al Centro-Sud Nelle prossime ore è previsto maltempo su gran parte del Centro-Sud e marginalmente in Emilia Romagna. A nord del fiume Po vivremo invece una tregua più asciutta, con le precipitazioni più intense attese dalle Marche fino alla Calabria, specialmente sul versante orientale della nazione. Dal primo giorno di marzo, vivremo una nuova e pesante fase perturbata, dapprima sulle regioni settentrionali poi ovunque. Insomma, una vivace area ciclonica dominerà l'Italia portando di nuovo piogge e abbondanti nevicate su tutto il Centro-Nord: solo al Sud si apriranno timide schiarite.

Zaia: “Chiesto stato di crisi, situazione sotto controllo” "Ho firmato il decreto dello stato di crisi, poi non so se Roma ci darà i 'schei', ne avanziamo comunque tanti. Ho nominato l'assessore alla protezione civile Bottacin a capo dell'unità di crisi nel coordinare, spero, il rientro alla normalità". Lo ha reso noto il presidente del Veneto Luca Zaia, facendo il punto sull'ondata di maltempo. "Ci sono i presupposti - ha aggiunto - per dire che la situazione è sotto controllo. Si evitino gesti eroici, i curiosi creano solo impiccio, perdono solo tempo, dico di evitare di andare sopra gli argini per fare il 'video della vita', il rischio è che crollino. Già è un bel risultato che nessuno si sia fatto male", ha concluso.

“Speriamo passi tutto senza conseguenze” ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini commentando la nuova allerta meteo per un eventuale rischio frane. “Di conseguenze - dopo l'alluvione di maggio - ne abbiamo già avute abbondantemente”, ha concluso.

Pericolo valanghe in aumento sulle Alpi, in calo su Appennini Diffuso e in aumento il pericolo valanghe sull'arco alpino mentre è in diminuzione sugli Appennini per cui è fortemente sconsigliate le uscite escursionistiche ed alpinistiche al di fuori delle piste battute e segnalate. Le autorità consigliano di attendere qualche giorno dopo le perturbazioni affinché il manto nevoso si stabilizzi. È l'allerta diramata dai carabinieri in merito alla attuale situazione del maltempo con le recenti nevicate, localmente ancora in corso ed associate a vento forte, che determinano attualmente e per i prossimi giorni un ulteriore aumento del pericolo valanghe su tutti i settori alpini. Pericolo moderato ma in diminuzione alle alte quote dei settori liguri, emiliani e abruzzesi.