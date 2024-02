Forti piogge e frane in Liguria, allerta rossa per i bacini del Veneto

Le piogge abbondanti di queste ore in Liguria hanno provocato alcuni danni: a Genova è crollata una scala esterna d'accesso alla scuola Contubernio d'Albertis, nel quartiere di San Fruttuoso, in via Amarena. Nessuno è rimasto ferito. I detriti - principalmente cemento e ferro - sono caduti su una macchina posteggiata, danneggiandola. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia locale. In queste ore è in vigore l'allerta gialla a Genova, proprio per piogge e neve nell'entroterra ligure.

Le forti precipitazioni di queste ore hanno provocato diverse frane sul territorio, "senza provocare gravi danni", fa sapere la Regione. Intanto, l'allerta gialla terminerà alle 21 nella parte centrale della regione, mentre è stata estesa fino alle 14 di domani sui bacini piccoli di Levante e fino alle 18 in quelli medi e grandi. Termina, invece, alle 19 l'allerta neve sui versanti padani di Ponente. La cumulata massima giornaliera di pioggia è stata di 120 millimetri a Toirano (di cui 105,2 millimetri in 12 ore), venti fino a 110 chilometri orari a Riomaggiore, mezzo metro di neve accumulato sul Monte Settepani.

Resta l'allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente fino alle 19 e poi l'avviso di livello giallo per rischio valanghe valido invece sul settore Alpi Liguri Sud, diramato da Arpal, il centro meteo idrologico regionale. La pioggia ha interessato l'arco ligure in maniera diffusa, "contribuendo ad attenuare il deficit idrico di un inverno siccitoso con precipitazioni costanti e generalmente al più moderate ben assorbite finora dai torrenti", spiegano i previsori. La cumulata sulle 24 ore ha toccato i 109 millimetri a Carpe, nel Comune di Toriano nel savonese, 94 millimetri invece a Mele nel genovesato. Per quanto riguarda la neve, cade sulla A26, anche se è maggiormente interessata la A6. Sul monte Settepani, a 1400 metri di quota, a mezzogiorno si misuravano 38 cm di neve fresca.

Allerta meteo arancione domani sull'Appennino emiliano

Allerta arancione per criticità idrogeologica sull'Appenino centro-occidentale dell'Emilia-Romagna per la giornata di domani, martedì 27 febbraio. Sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che, sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumuli elevati nel corso dell'intero evento. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1500/1700 metri. Si prevedono fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, diffusi nelle zone di crinale, e innalzamenti dei livelli idrometrici. Allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica in tutta la pianura centro-occidentale. Questo quanto previsto dal bollettino emesso dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali di Arpae (Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia).

A Grosseto chiuse le scuole superiori

Domani, martedi' 27 febbraio, le scuole superiori del Comune di Grosseto resteranno chiuse. E' quanto stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, a seguito dell'allerta meteo arancione diramata dalla Sala regionale della Protezione civile regionale. La chiusura dei soli istituti superiori è determinata dal fatto che molti studenti si spostano da un Comune all'altro per frequentare le lezioni. "Vi sono dunque potenziali criticità nel tragitto tra le frazioni e le cittadine della provincia e il capoluogo. Abbiamo dunque deciso, per abbattere i rischi legati al tragitto che devono affrontare gli studenti pendolari delle scuole superiori (che rappresentano circa il 30% del totale degli studenti di quei plessi), di tenere chiusi gli istituti superiori di secondo grado. Tutti gli altri istituti resteranno aperti", ha reso noto il primo cittadino. Nel Grossetano resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Capalbio, Orbetello, Monte Argentario, Pitigliano, Sorano, Magliano in Toscana, Scansano, Follonica, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scarlino. Nei Comuni della Lunigiana, domani scuole chiuse anche a Fosdinovo. A Casola in Lunigiana oltre alle scuole, chiusura anche per centri sociali, impianti sportivi, palestre, parchi pubblici e cimiteri comunali.