Maltempo, la neve rende difficile la circolazione nelle zone montane. Pioggia battente sul centro

Una nuova perturbazione sta interessando in queste ore il nostro paese e porterà tempo instabile per buona parte della prossima settimana. Sulle regioni del nord e in parte di quelle centrali, le precipitazioni saranno accompagnate da temperature più basse che garantiranno l'arrivo dei fiocchi fin sotto i 1000 metri lungo l'arco alpino e sull'Appennino settentrionale.

Lunedì 26 e martedì 27 febbraio il maltempo si trasferirà anche al centro e al sud, con piogge diffuse sulle centrali tirreniche e la Sicilia. Mercoledì 28 e giovedì 29 ancora maltempo al sud, incerto con rischio pioggia al centro e al nord.

Crolla una gru, danneggiati i tetti di due abitazioni nel maceratese

Una serie di forti raffiche di vento ha fatto crollare la gru di un cantiere privato sui tetti di due abitazioni sfondandolo. L'incidente si è verificato a Bolognola, nel maceratese e non ha causato danni alle persone. Vento forte anche nel Lazio, Toscana, in codice giallo dove è alto il rischio di mareggiate e in Campania dove molti traghetti hanno fatto registrare ritardi o cancellazioni nei collegamenti con le isole. A Palermo i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 30 interventi. Le squadre hanno rimosso alberi abbattuti e hanno messo in sicurezza le strutture pericolanti e tetti divelti

Brennero in tilt per neve in autostrada

Una nevicata dal sapore d'altri tempi ma che un paio di volte a stagione si verifica, ha colto tutti di sorpresa bloccando per diverse ore uno dei valici più importanti e significativi d'Europa, il passo del Brennero. In tilt la circolazione stradale. La forte nevicata ha fatto cadere una settantina di centimetri di neve fresca ai 1.300 metri del valico ha prima costretto le autorità austriache a chiudere la corsia sud della Brennerautobahn (A13) causa neve e mezzi pesanti che non riuscivano più a proseguire la marcia nella zona di Brennersee (lago di Brennero), e poi alla chiusura del tratto italiano da Vipiteno a Brennero. La circolazione è stata riattivata solo in serata quando le precipitazioni si sono attenuate.

Fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna

La Valtellina e la Valchiavenna sono investite da un'ondata di maltempo, ininterrotta da oltre 24 ore. Pioggia battente sul fondovalle, fitte nevicate alle quote superiori ai 1300 metri e crollo delle temperature ovunque sul territorio provinciale. Diversi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate.

Trentino Alto Adige, Pinzolo imbiancata

Anche in Trentino Alto Adige si sono registrate delle fitte nevicate, anche a bassa quota. Il drone ci regala queste suggestive immagini di Pinzolo completamente imbiancata.