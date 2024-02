L'allarme dei medici: i braccianti sulla piana di Gioia Tauro vivono in condizioni disastrose

Sembra impossibile cambiare le condizioni di degrado e di abbandono dei braccianti che da anni vivono nelle tendopoli della piana di Gioia Tauro, in Calabria. Un quadro “inguaribile” viene definito da Medu, Medici per i Diritti Umani. L' organizzazione dal 2013 assiste dal punto di vista sanitario, con unità mobili, e legale i circa 1.500 migranti che da ottobre a marzo garantiscono la raccolta degli agrumi. Uomini con età media di 35 anni che arrivano da Mali, Gambia, Ghana e Costa D’avorio. Nel rapporto 2023 il 92% aveva regolari permessi di soggiorno.

Gli stranieri, raccontano i volontari di Medu, vivono in casali abbandonati, nella oramai fatiscente tendopoli realizzata dal Mistero dell’Intero e container sparsi tra i comuni di Rosarno, San Ferdinando e Taurianova. Eppure, denuncia l’organizzazione, cinque milioni e mezzo di euro sono stati spesi fino ad oggi per realizzare alloggi che sono chiusi. Tre arrivano dall’Unione Europea per costruire edifici con 36 appartamenti a Rosarno, 2 dal Ministero dell’Interno per il progetto “Villaggio della Solidarietà” su un terreno confiscato alla mafia. Infine, 650 milioni sono stati investiti per un centro polifunzionale che non ha mai aperto i battenti, nella Contrada Donna Livia, nel comune di Taurianova