Meloni firma il Patto di Coesione in Calabria, è il primo al Sud. Segui la diretta

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore della Calabria Roberto Occhiuto firmano l'accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Partecipa il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

I Patti per lo Sviluppo, in precedenza denominati Patti per il Sud, sono uno strumento di cooperazione territoriale inter-istituzionale per l’attuazione degli interventi nelle regioni e nelle città metropolitane. Sono firmati dal Presidente del Consiglio o dall’autorità delegata per la coesione e dal Presidente della Regione o sindaco della città metropolitana e definiscono le linee strategiche per lo sviluppo del proprio territorio, per cui contengono una ricognizione degli strumenti e delle risorse a disposizione e degli interventi prioritari da realizzare.

"La presenza a Gioia Tauro della premier Giorgia Meloni, insieme al ministro Raffaele Fitto, per la sottoscrizione dell'accordo del Fondo di sviluppo e coesione 2021-27 con la Regione, rappresenta l'affermazione di un nuovo modello di programmazione delle politiche di coesione, fortemente voluto e ricercato dal presidente del consiglio e dal ministro, che si realizza attraverso una condivisione degli obiettivi tra il governo nazionale e quello regionale guidato dal presidente Roberto Occhiuto". E' quanto afferma l'assessore regionale alla Organizzazione, alle risorse umane e alla transizione digitale Filippo Pietropaolo (FDI).