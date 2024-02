Nuovo colloquio tra Meloni e Orban prima del vertice Ue

Nuovo colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier ungherese Viktor Orban. L'incontro, a quanto si apprende, è avvenuto all'Europa Building, prima dell'inizio del vertice straordinario dei 27 sul bilancio comune e gli aiuti all'Ucraina. I due leader si erano già incontrati questa notte, in un hotel del centro di Bruxelles dove alloggia Meloni.



Con Meloni Orban aveva parlato anche di Ilaria Salis, la ragazza italiana detenuta in Ungheria, le cui immagini ammanettata mani e piedi in tribunale hanno suscitato forti reazioni in Italia.



"Ha potuto fare telefonate e non è stata isolata dal mondo, non è corretto dire così", ha detto Orban ai cronisti, aggiungendo di aver "illustrato tutta la storia" alla premier.



"I magistrati ungheresi - ha aggiunto - non rispondono al governo, la magistratura è indipendente, non posso influenzarli in nessun modo. L'unica cosa su cui posso intervenire è fornire i dettagli sulla detenzione ed esercitare un'influenza perchè abbia un equo trattamento. Tutti i diritti sono garantiti".



Stamattina, prima del Consiglio europeo si è svolto un incontro ristretto tra la premier Giorgia Meloni, i vertici Ue, Ursula von der Leyen e Charles Michel, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, e il premier ungherese Viktor Orban.



L'obiettivo è provare a convincere il leader magiaro a togliere il suo veto sul bilancio Ue. All'incontro era presente anche la segretaria generale del Consiglio, Thèrèse Blanchet. A dare notizia il presidente del Consiglio europeo, Michel, che ha postato una foto dell'incontro su X.



Il Consiglio si tiene in una Bruxelles blindata, con misure di sicurezza particolarmente stringenti nel quartiere europeo, a causa della protesta degli agricoltori: ieri sera i trattori si sono fermati alla sede del Parlamento ma oggi intendono manifestare davanti all'Europa building.