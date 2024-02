Pioggia, vento e neve, da oggi l'Italia di nuovo nella morsa del maltempo

Dopo un weekend all'insegna del sole e delle temperature miti, da oggi arriva sul nostro paese “un'area di bassa pressione” che porterà piogge sulle regioni meridionali, specie in Sicilia dove sono “attesi i fenomeni più intensi”.

Al Nord invece - per almeno altre 24 ore - permane una situazione “di stallo meteorologico” che favorisce l'accumulo di inquinanti in Pianura Padana dove in molte città le polveri sottili sono ben oltre i limiti suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le cose però cambieranno a partire da giovedì quando la nuova perturbazione farà sentire i suoi effetti anche sulle regioni del Centro-Nord. Le precipitazioni anche intense dovrebbero rendere così l'aria più pulita.

I fenomeni di maggiore impatto si registreranno dunque su Lombardia, Triveneto e regioni Tirreniche. Sono previste inoltre nevicate abbondanti sulle Alpi a partire dai 1.200-1.500 metri di altitudine. Neve in arrivo anche in Appenino, dapprima oltre i 1.600-1.800 metri ma entro sabato fin verso i 1.200-1.400 metri.

Da venerdì sera infine si registreranno venti di Libeccio e Ostro su gran parte del nostro paese. Le raffiche più intense, anche superiori ai 60-70km/h sono attese su Mar Ligure, Mar Tirreno, Nord della Sicilia, Appennino e medio-alto Adriatico". I mari di conseguenza saranno ovunque molto mossi o localmente agitati, specie tra Liguria­ di Levante e Alta Toscana alle prese con una nuova libecciata.