Pisa, sabato 2 marzo nuovo corteo: attesi migliaia di studenti dopo le manganellate del 23 febbraio

Nel corso di un'affollatissima assemblea pubblica di studenti, alla quale hanno partecipato anche associazioni, movimenti ed esponenti politici, ieri si è deciso di convocare un nuovo grande corteo per sabato prossimo, 2 marzo, alle ore 14, a Pisa, a una settimana dai fatti di venerdì scorso, quando la polizia ha caricato e manganellato un gruppo di liceali e studenti medi pro-Palestina.

I ragazzi si ritroveranno, quindi, nel centro della città toscana per una nuova manifestazione di protesta nei confronti delle operazioni militari di Israele in Palestina e per chiedere lo “stop al genocidio” ai danni delle popolazioni civili di Gaza.

Nell'aula magna del polo universitario “Carmignani” campeggiava lo striscione con la scritta “Pisa non ha paura”, che probabilmente aprirà anche la nuova manifestazione. Nel corso del corteo di sabato prossimo, dove sono attesi migliaia di partecipanti, si ribadirà, dicono i promotori, “la richiesta di dimissioni del questore di Pisa, Sebastiano Salvo, e di tutte le autorità che hanno gestito la piazza venerdì scorso, ma anche il sostegno alla Palestina sotto attacco e per chiedere la cessazione degli accordi universitari e statali con Israele”.

Intanto, la polemica infiamma il Consiglio regionale: passa la mozione di maggioranza

Lungo e acceso dibattito, in Consiglio regionale della Toscana, su quanto accaduto il 23 febbraio a Firenze e Pisa. L'aula ha approvato a maggioranza una mozione sottoscritta dai capigruppo di Iv, Pd e M5S che “esprime ferma condanna per il grave atto accaduto” e impegna la Giunta regionale “ad attivarsi nei confronti del governo e del Ministero dell'Interno affinché sia fatta in tempi rapidi chiarezza”. L'atto ricorda che il 23 febbraio “gruppi di manifestanti, in gran parte minorenni, venivano improvvisamente fatti oggetto di cariche con manganelli”.

Respinta invece dall'aula la mozione presentata dal centrodestra (FdI, Lega e Fi), che puntava a impegnare la Giunta a “riaffermare che fondamento della democrazia è prima di tutto il rispetto delle regole per tutti gli attori della vita pubblica” e a “ribadire il diritto a manifestare le proprie idee per tutti, all'interno di una cornice di legalità”. L'atto esprime anche “vicinanza a quegli studenti che manifestavano pacificamente” e alle forze dell'ordine che sono state oggetto “di insulti, minacce, sputi e provocazioni in particolar modo da elementi esterni alla comunità studentesca pur presenti nel corteo”.

Lettera di solidarietà da un liceo genovese

Docenti e personale Ata del Liceo artistico statale “Klee-Barabino” di Genova, in una lettera “testimoniano preoccupazione e profondo disagio per quanto avvenuto venerdì scorso a Pisa a un gruppo di studenti, in gran parte minorenni, che, manifestando pacificamente davanti alla loro scuola per chiedere la fine dell'eccidio a Gaza, si sono visti aggrediti dalle forze dell'ordine”. Inizia così un documento di solidarietà firmato in calce da 180 tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario del liceo genovese e inviato agli studenti e al personale del liceo “Russoli” di Pisa.