Rugby, alle 16 Francia-Italia: gli azzurri provano a riscattarsi dopo l’umiliazione di Dublino

Francia e Italia oggi si affrontano a Lille per il Sei Nazioni 2024 di rugby. La partita è in programma alle 16 con cronaca testuale su Rainews.it. I Bleus hanno perso la gara d’esordio contro l’Irlanda e vinto per 16-20 con la Scozia. Gli azzurri sono stati sconfitti sia dall’Inghilterra sia dall’Irlanda, in quest’ultimo caso con un mortificante 36-0.

Qui Francia

La Francia è costretta a fare a meno di Dupont, impegnato con la Nazionale a 7 in vista delle Olimpiadi di Parigi. L’infortunio di Alldritt nella gara contro la Scozia ha sottratto un altro punto di riferimento importante dopo la prestazione insoddisfacente dei Mondiali, dai quali i francesi erano stati buttati fuori dal Sudafrica ai quarti di finale. Contro la Scozia è stato un grande Bielle-Biarrey a guadagnarsi una rimonta quasi insperata.

Qui Italia

Il ct Gonzalo Quesada è costretto a sua volta a fare i conti con numerosi infortuni: Negri, Lorenzo Cannone e Ceccarelli sono in infermeria mentre Allan ha scelto di non partecipare. Il 36-0 subito contro l’Irlanda ha costretto Quesada a rivedere parecchie cose. Anche contro l’Inghilterra del resto è arrivata una sconfitta, per 24-27.

Le formazioni di Francia-Italia

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gaël Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 François Cros, 7 Charles Ollivon (c), 6 Paul Boudehent, 5 Posolo Tuilagi, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille.

A disposizione: 16 Julien Marchand, 17 Sebastien Taofifenua, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Alexandre Roumat, 21 Esteban Abadie, 22 Nolann Le Garrec, 23 Yoram Moefana.

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Tommaso Menoncello, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Federico Mori, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (c), 6 Riccardo Favretto, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti.

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Simone Ferrari, 19 Matteo Canali, 20 Andrea Zambonin, 21 Manuel Zuliani, 22 Stephen Varney, 23 Leonardo Marin.