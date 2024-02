Russell Crowe pazzo per il calcio italiano: "Sono della Lazio"

"Sono laziale. Potrei diventare matto allo stadio Olimpico di Roma". Così Russell Crowe ai microfoni di Rtl102.5, presente al Festival di Sanremo con il truck vicino al Casinò. Il "gladiatore" ha parlato del suo amore per il nostro Paese: "Ho avuto un colpo di fulmine con Roma e l'Italia. Che bella la Puglia…". E ha ricordato anche che suonò in Italia prima di comparire nel 2001 a Sanremo con Raffaella Carrà alla conduzione del festival. "Ho imparato a suonare quando il mio vicino di casa mi ha insegnato tre accordi", ha spiegato.

Il celebre attore neozelandese ha poi annunciato: "Verrò in Italia con la band per un grande progetto musicale" e "torno a Roma per l'inizio del tour". Il tour italiano di Crowe e dei suoi "The gentlemen Barbers" inizierà quindi proprio dalla Capitale (il 23 giugno, nello scenario del Parco Archeologico del Colosseo, al Tempio di Venere) e proseguirà con queste diverse tappe in tutta Italia.