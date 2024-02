Sanremo 2024, Giovanni Allevi: "E' come se il dolore mi avesse offerto inaspettati doni"

"All'improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti ad un pubblico da quasi due anni. Nel mio ultimo concerto, alla Konzerthaus di Vienna, il dolore alla schiena era talmente forte che sull'applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. E non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima".

E' il messaggio commosso con cui questa sera Giovanni Allevi ha portato sul palco dell'Ariston il tema della malattia, raccontando la propria storia, ma anche la sua lettura romantica, profonda e coinvolgente dell'esistenza. Quasi due anni fa all'artista è stato diagnosticato un mieloma. Dal palco, con una dolcezza che trasformava la sua voce in melodia, Allevi ha poi spiegato: "Ho perso il mio lavoro, i capelli, le certezze, ma non la speranza, era come se il dolore mi porgesse degli inaspettati doni.