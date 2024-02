Scontro Santa Sede-Israele, l'Ambasciata corregge: "Parole di Parolin sfortunate, non deplorevoli"

“ln riferimento al comunicato stampa del 14 febbraio scorso, si desidera precisare che il comunicato originale era in lingua inglese e successivamente è stato tradotto in italiano. In inglese il comunicato, in riferimento alle parole di Sua Eminenza il cardinale Pietro Parolin, così recitava: It is a regrettable declaration. Nella traduzione in italiano è stata scelta la parola deplorevole, che poteva anche essere tradotta in modo più preciso con sfortunata”. Sembra quasi che corra ai ripari, l'Ambasciata d'Israele presso la Santa Sede, per gettare acqua sul fuoco della polemica, dopo una giornata, quella di ieri, che non sarebbe eccessivo definire “al calor bianco”. Ventiquattr'ore che hanno rappresentato, forse, lo scontro più grave (e il punto di distanza più divergente) in anni di dialogo interreligioso e di relazioni diplomatiche tessute con cura certosina. A scatenare la scintilla, le parole del segretario di Stato vaticano, il veneto Pietro Parolin, cardinale di grande esperienza, stile raffinato e frasi sempre attente e misurate: il “ministro degli Esteri” della Santa Sede aveva invitato il governo israeliano a fermarsi, invocando una risposta “proporzionata” che, “certamente, con 30mila morti non lo è”. Parole che appunto l'Ambasciata israeliana a San Pietro ha definito nella lunga nota della discordia “deplorevoli”. Aggiungendo: “Giudicare la legittimità di una guerra senza tenere conto di TUTTE (in maiuscolo, sic) le circostanze e i dati rilevanti porta inevitabilmente a conclusioni errate”.

lapresse L'ambasciatore di Israele Raphael Schutz ricevuto da Papa Francesco

Mesi di appelli del Papa a pregare per la “pace in Israele e Palestina” Il sospetto è lecito: dietro l’attacco verbale contro il segretario di Stato, nelle intenzioni della rappresentanza diplomatica di Israele, non sarebbe scorretto pensare che ci fosse Papa Francesco, massima autorità della Chiesa cattolica mondiale, da cui emanano direttamente le disposizioni seguite dalla diplomazia vaticana. Il Santo Padre, fin dal 7 ottobre 2023, non ha mai mancato di appellarsi alle parti coinvolte per far tacere le armi, tutelare i feriti, liberare gli ostaggi, proteggere i civili e i bambini e trovare le vie del dialogo e del confronto pacifico per appianare i dissidi e trovare una soluzione. Quella dei “due popoli, due Stati” è l’unica che possa aiutare a percorrere la via del cessate il fuoco e della pace, a detta di Jorge Mario Bergoglio (e non solo per lui). A un mese dal blitz di Hamas, il Pontefice aveva incontrato un gruppo di rabbini di tutta Europa: a loro aveva ribadito il no all’antisemitismo e, contemporaneamente, all’“odio bellico” (il punto che forse aveva deluso di più le autorità religiose ebraiche). Ma ciò che il governo israeliano si aspettava con maggior forza - una esplicita condanna, senza ulteriori aggiunte, del terrorismo di Hamas e un biasimo assoluto - dal Papa non è arrivato. O meglio, non è arrivato nella misura e nei termini attesi da Gerusalemme. Anche quando ha ricevuto una delegazione di famigliari di ostaggi israeliani, prima di accogliere una rappresentanza di civili palestinesi a Gaza, Papa Francesco, auspicando la liberazione dei rapiti ancora nelle mani dei terroristi, ha usato l’espressione “genocidio”, poi scelta anche in altri contesti e da altre personalità della politica, della cultura e dello spettacolo che hanno suscitato le polemiche più accese e recenti. Per Israele, il Santo Padre si è posto in una scomoda posizione di equidistanza che l’Assemblea dei rabbini d’Italia ha paragonato ad “acrobazie diplomatiche, equilibrismi” che mettono in dubbio “decenni di dialogo ebraico-cristiano, parlando di amicizia e fratellanza”. Dall’altro lato, a motivare il tentativo papale di evidenziare le questioni primarie da una parte e dall’altra dei fronti, il cardinale Parolin, già in quell’occasione, aveva risposto ricordando che la Santa Sede “cerca in tutti i modi di essere giusta nei confronti di tutti e di tenere conto delle sofferenze di tutti”. Più che neutralità, se si vuole, tattica nuda e cruda, con un pizzico di ecumenismo allo stato puro. Dal 1986, quando ci fu la storica visita di San Giovanni Paolo II nel Tempio maggiore di Roma (col Papa polacco che definì gli ebrei “i nostri fratelli maggiori”), di strada ne è stata fatta nel lungo percorso che porta i due grandi monoteismi a parlarsi, confrontarsi e rispettarsi. Il rischio, stavolta, è che le questioni più strettamente politiche compromettano, con una pericolosa invasione di campo, i temi più strettamente religiosi.

RaiNews Papa Francesco incontra i bambini da tutto il mondo: è il 6 novembre 2023, un mese dopo l'attacco di Hamas a Israele