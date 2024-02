Sicurezza sul lavoro, delega fiscale e parchi di energia rinnovabile: i dossier all'esame del Cdm

Inasprimento delle attuali sanzioni amministrative in materia di lavoro nero e irregolare e ripenalizzazione delle sanzioni in materia di appalto, subappalto e somministrazione illecita: a quanto si apprende, sono queste alcune delle misure allo studio per il provvedimento sulla sicurezza sul lavoro, prese in considerazione durante il Consiglio dei ministri di oggi; nel corso del quale si è svolta, tra le altre cose, l'informativa della ministra Marina Elvira Calderone. Allo studio, si apprende ancora, una norma di coordinamento delle Procure della Repubblica sulle attività di indagine, per i reati in materia di lavoro e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali ha specificato che “un ampio e proficuo confronto” ha fatto seguito all’informativa suddetta. La ministra, sempre a quanto si apprende, ha illustrato le informazioni attualmente disponibili in merito al grave incidente accaduto a Firenze lo scorso venerdì, sottolineando che per “l'accertamento dei fatti è ancora al lavoro la polizia giudiziaria”.

Fabbisogni standard per i Comuni

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame definitivo la nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei Comuni per l'anno 2023 ed il fabbisogno standard per ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario, in relazione a specifiche funzioni. Lo si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi. Le funzioni sono: gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti; settore sociale - servizio di asili nido; servizi generali di amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; viabilità e territorio; traporti (trasporto pubblico locale); settore sociale, al netto del servizio di asili nido.

Sulla nota, da adottarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri - precisa il comunicato - è stata sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere favorevole, ivi compresa la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Delega fiscale, compensazioni tra nuove sanzioni e quelle già irrogate

Il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, approvato in esame preliminare, “provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario”, si legge nella nota diffusa dopo il Cdm. Gli ambiti di intervento del decreto riguardano: le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l'integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie; la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario; l'introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni; le sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati; le sanzioni amministrative, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni.

Parere favorevole a tre impianti di energia rinnovabile in Puglia

Il Consiglio dei ministri ha infine espresso parere favorevole, con valore di Valutazione positiva di impatto ambientale (Via), in merito a tre progetti relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, localizzati in Puglia. Gli impianti sono: l'impianto eolico, denominato Procina, da realizzarsi nel comune di Apricena (FG); l'impianto agrovoltaico e delle relative opere ed infrastrutture connesse da realizzare nel Comune di Nardò (LE) in località “Maramonti”; l'impianto fotovoltaico, denominato “Cerro”, nel Comune di San Paolo di Civitate (FG).