Strage di Altavilla, il papà della donna uccisa con i suoi due figli: "Vittime di una setta satanica

"Questi assassini non sono evangelici come si definiscono, sono una setta satanica". Lo ha scritto sul suo profilo social

Angelo Salamone, papà di Antonella, vittima insieme a due dei suoi tre figli della strage di Altavilla. Salamone, che fa la guardia giurata, vive a Romentino, in provincia di Novara con la moglie Rosalia e un altro figlio, Davide, un giovane di 23 anni con disabilità.

Salamone, che subito dopo la strage è sceso in Sicilia anche per prendersi cura della nipote diciassettenne sopravvissuta alla furia omicida, accusa esplicitamente il genero: "Lui - scrive - li ha cercati, li ha contattati lui e obbligava mia figlia a farli entrare a casa e gli dicevano che mia figlia e i miei nipoti avevano un demone e dovevano essere uccisi". "Lui - conclude - aveva il demone, gli evangelici non hanno niente a che fare con i satanisti. Io sono il padre e conosco bene Giovanni Barreca, fanatico. Dovrà dare conto a Dio"