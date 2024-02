Atp 500 Rotterdam: è sfida Sinner vs. De Minaur

Oggi in campo per la storia e per il terzo posto nel ranking mondiale (dell'era open). Se Sinner batterà l'australiano Alex De Minaur, la sua nuova posizione in classifica sarà certificata da lunedì. Altrimenti, qualora perdesse, lo sarà comunque dal 26 febbraio.

Diventando il numero 3 del mondo Sinner eguaglia il primato di Nicola Pietrangeli come tennista azzurro con il ranking più alto , e supererà il russo Daniil Medvedev, che occupava il terzo posto in precedenza.

“Sicuramente vuol dire tanto per me e per tutta l'Italia, ma è solo un numero, la cosa più importante è muovere il tennis italiano verso una direzione che permetta ai ragazzi di avvicinarsi a questo sport”, è il commento a caldo di Jannik Sinner dopo la vittoria in semifinale, “Oggi ho alzato il livello, è stata la mia migliore partita in questo torneo e spero che ciò mi dia fiducia per la finale di domani (domenica, Ndr). Da fondo De Minaur si muove molto bene, gioca benissimo su questi campi. Sarà una partita molto molto difficile, ma non vedo l'ora di tornare in campo e fare bene. Ringrazio tutti per il supporto, posso solo dire che darò il 100% e poi vedremo come finirà”.