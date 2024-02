Terzo mandato al voto, la Lega ritira l'emendamento per i sindaci e resta per i governatori

La Lega ha ritirato intanto l’emendamento al decreto elettorale per il terzo mandato ai sindaci, ma non l’emendamento sul terzo mandato dei governatori. Dunque si arriva oggi al voto in Commissione Affari Costituzionali del Senato con il centrodestra diviso: Fdi-Fi ribadiscono la loro contrarietà. C'era stato un tentativo di slittamento a martedì per il voto, dopo l’esito delle regionali in Sardegna, ma è stato arginato.

Dopo l’ok all’emendamento che riguarda la possibilità di votare per gli studenti fuori sede, la commissione si è aggiornata alle 13.30.

Toti: “Rischio contenzioso Governo-Regioni su terzo mandato”

"Se non si mette ordine sul vincolo del terzo mandato rischiamo nei prossimi due-tre anni di avere un contenzioso tra governo centrale e Regioni quasi infinito". Lo paventa il presidente della Liguria, Giovanni Toti. "La Costituzione prevede che gli statuti e le leggi elettorali siano competenza esclusiva delle Regioni -ricorda -. Non so se vorrò fare il terzo mandato onestamente, vedremo se ci sono le condizioni per farlo, se è un vantaggio per la mia Regione e per la mia maggioranza politica. È una decisione che spetta ai territori, agli amministratori dei territori e soprattutto agli elettori".