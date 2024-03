Marsilio: "Il campo largo non è il futuro d'Abruzzo, ma un triste passato archiviato già 5 anni fa"

Marco Marsilio ha atteso a casa il risultato del voto abruzzese, con grande serenità ha affermato ai microfoni di Rainews24 Etel Sigismondi, coordinatore di Fratelli d'Italia Abruzzo. Fin dalle prime proiezioni c'è soddisfazione nel comitato elettorale del candidato. Alle 2 di notte, con il dato consolidato dai risultati che giungono dai seggi, è arrivato al comitato elettorale, anche se il suo staff ha fatto sapere che la conferenza sarà fissata per le 11 della mattina. Ma parla ai suoi sostenitori. "Ha vinto la verità contro la calunnia", dice nel suo breve intervento. "Questa è la missione più importante della mia vita. Il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo ma un triste passato archiviato già 5 anni fa". Marsilio afferma che è stata scritta una pagina di storia poichè "per la prima volta in 30 anni si è riconfermato un governatore uscente".

L'attesa è ora per la conferenza stampa di questa mattina con la possibilità che a giungere in Abruzzo saranno, ancora una volta, i leader del centrodestra e quindi potrebbe essere arricchita dal significato nazionale del voto. La vittoria ha consolidato in ogni caso il centrodestra. La debacle della Lega, che preoccupava Salvini, non c'è stata poiché il Carroccio ha confermato il dato delle europee. A consolidarsi è Forza Italia che cresce anche rispetto alle politiche e che utilizzerà il dato abruzzese in chiave nazionale per consolidare la ricandidatura di Bardi in Basilicata. Infine il dato di Fratelli d'Italia, primo partito in Abruzzo, i cui voti, se sommati a quelli della lista del Governatore riconfermato, raggiungono il 30% dei consensi.