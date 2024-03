Pedopornografia: scoperti oltre 10mila file con bambini. Due arresti nel Lazio

Bambini piccoli ritratti in pose pornografiche e in atti sessuali. Sono le foto contenute in 10 mila file scoperti dalla Polizia di Stato che ha arrestato due persone. Si tratta di due uomini di 50 e 62 anni residenti nella provincia di Latina e a Roma nel Lazio. L'indagine è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio, con la Sezione Operativa di Latina. A segnalare l’uso illegale dei social network e degli spazi di archiviazione il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online (C.N.C.P.O.).