Martedì alle 18.15 Italia-Turchia Under 21. Nunziata: “Sfida difficile e fondamentale”

Martedì alle 18.15 Italia e Turchia Under 21 si affrontano allo stadio Paolo Mazza di Ferrara nella gara valida per le qualificazioni agli Europei 2025 in Slovacchia. La partita è trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, con streaming e cronaca testuale su Rainews.it.

Gli azzurri sono primi nel Gruppo A con 14 punti, davanti all’Irlanda a quota 13 e alla Norvegia a 9, ma dopo avere disputato una partita in meno, alla Lettonia (7), Turchia (6) e San Marino (0). All’andata Turchia-Italia è finita 0-2 per la squadra del ct Carmine Nunziata. In vista di Norvegia-Italia del 10 settembre prossimo e di Italia-Irlanda del 15 ottobre, cioè delle sfide contro le concorrenti dirette per le qualificazioni agli Europei, per gli azzurri è prioritario vincere contro la Turchia in modo da affrontare le prossime partite con più serenità.

Nunziata: “Sfida difficile e fondamentale”

Come rimarca il ct Nunziata, è “una partita fondamentale per il nostro cammino. Sarà quindi difficile ma ci può dare qualcosa in più: serviranno grande mentalità e intensità”. Nell’ultima sfida contro la Lettonia è arrivata la vittoria per 2-0, ma per il mister azzurro “la Turchia è una squadra diversa dalla Lettonia perché ha più qualità. Sono una formazione forte, che gioca a calcio, che ti viene addosso, aggressiva, e che ha cambiato sistema di gioco rispetto alla gara di andata. Quindi qualche accorgimento abbiamo cercato di prenderlo”.