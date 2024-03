Da Bari vecchia al matrimonio del più ricco del mondo: Nunzia e le sue orecchiette sbarcano in India

Se glielo avessero detto qualche tempo fa probabilmente non ci avrebbe creduto.

Sì perchè Nunzia Caputo, nella vita pastaia a Bari vecchia, grazie alle sue ‘inimitabili’ orecchiette fatte in casa, oltre a essere diventata la cuoca più famosa di Bari, è diventata la regina dei social, sbarcando addirittura oltreoceano.

Ma la sua avventura non finisce qui. Già perchè la pastaia barese, di recente, ha conquistato anche l'India, in particolare l'uomo più ricco del mondo, Anant Ambani, che ha invitato la signora alla cerimonia prenuziale con la fidanzata Radhika Merchant, inserendo nel menu le orecchiette ‘made in Puglia’. Lo stesso evento, per capirsi, dove è stata invitata a esibirsi anche la popstar mondiale Rihanna.