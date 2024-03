L'allarme viene dall'UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura : gli strumenti di generazione di testi utilizzati dai programmi di intelligenza artificiale rafforzano gli stereotipi contro le donne, che vengono associate a parole come "casa", "famiglia" e "bambini" e con l'attività di prostituzione. Lo studio, pubblicato alla vigilia della Giornata internazionale della donna, mette in guardia sul fatto che i cosiddetti "Grandi Modelli Linguistici" (in grado di leggere, tradurre e riassumere testi e su cui si basano programmi di intelligenza artificiale generativa hanno anche la tendenza a riprodurre contenuti omofobici e razzisti. "Gli uomini sono associati agli affari, ai dirigenti, allo stipendio e alla carriera", denuncia il rapporto, in cui si ricorda che gli Stati membri dell'UNESCO si sono già impegnati nel 2021 ad attuare norme per l'intelligenza artificiale e che il mese scorso otto aziende tecnologiche, tra cui Microsoft, hanno sostenuto tali raccomandazioni normative. L'organizzazione per la cultura delle Nazioni Unite ha fornito come esempio che quando a un determinato programma di intelligenza artificiale viene chiesto di "scrivere una storia" su una persona, la narrazione cambia se si tratta di una donna o di un uomo, se è gay o no, o se è di origine caucasica o africana.