Elezioni social: l'attrattività dei candidati può essere predittiva del risultato elettorale?

Negli ultimi 30 giorni la nazionalizzazione post Todde ha prodotto una polarizzazione che si è spalmata più a vantaggio di Marsilio che del candidato D'Amico.

L'effetto "rally around the flag" determinatosi nel centrodestra per evitare l'assalto della coalizione del Campo largo ha portato in dote al presidente uscente una conversione emotiva non prevista . Il grafico evidenza in modo chiaro come dal 26 febbraio in poi crescono maggiormente le conversazioni digitali per Marsilio.