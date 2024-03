Federico Fellini: all'asta certificati e cimeli che ricordano le nomination ricevute dal 'maestro'

Mentre il conto alla rovescia per la cerimonia degli ‘Oscar’ di questa notte è già iniziato, stupisce la notizia che tutti i ricordi e i cimeli riguardanti le nomination ricevute dal grande regista italiano Federico Fellini saranno messi in vendita in un'asta . I certificati rilasciati dall'Academy saranno offerti martedì 12 marzo in una vendita online sul sito di Finarte.

Si tratta due nomination, ricevute dal ‘maestro’, per la regia e la sceneggiatura di "Otto e 1/2", realizzate dalla Perma Plague di Santa Monica e rilasciate dall'Academy in data 31 dicembre 1963 (il film fu premiato con l'Oscar nel 1964), e della nomination agli Oscar per la regia di "Satyricon", ugualmente realizzata dalla Perma Plague di Santa Monica e rilasciata dall'Academy in data 31 dicembre 1970.

Andrà all'asta anche il certificato della nomination ricevuta nel 1946 relativo alla sceneggiatura di "Roma Città Aperta", diretto da Roberto Rossellini, e quello per la storia e la sceneggiatura di "Paisà", sempre di Rossellini. Da quanto si è appreso, i certificati dell'Academy furono regalati in un primo momento da Fellini a un amico italiano che lavorava nel mondo del cinema. In seguito, dopo alcuni passaggi, sono arrivati alla vendita all'asta.