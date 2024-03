Formula 1: partita la gara, Verstappen in pole davanti a Leclerc e Perez. Segui la cronaca testuale

Assenza obbligata in questo week end per Carlos Sainz , che è stato già operato per una forma di appendicite. Il pilota spagnolo sarà, appunto, sostituito dal giovane 18enne talento inglese della Academy di Maranello, Oliver Bearman. La Ferrari con un post pubblicato sull'account X ufficiale della scuderia comunica il successo dell'operazione di Sainz : "Intervento riuscito. Tutto è andato bene e ora riposa in ospedale. Gli inviamo il nostro sostegno per una rapida guarigione".

Max Verstappen , con la Red Bull, parte in pole position del Gp dell'Arabia Saudita, la seconda consecutiva dopo quella in Bahrain. Il campione del mondo ha segnato il tempo di 1'27''472, nuovo record del circuito, davanti alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'27"791) e al compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1'27"807). Quarto tempo per lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'27"846) che si lascia alle spalle le due McLaren dell'australiano Oscar Piastri (1'28"089) e dell'inglese Lando Norris (1'28"132) e la Mercedes dell'inglese George Russell (1'28"316). La Ferrari condotta dal 18enne Oliver Bearman partirà undicesima.

"Ho commesso qualche errore durante la qualifica - confessa il 18enne pilota britannico, chiamato a sostituire Sainz, operato per appendicite -, stamattina mi sono svegliato e mi aspettavo di prendere parte a una gara di Formula 2. Invece partirò in Formula 1 e lo farò dall'undicesima posizione. Non sono contentissimo perché sono stato vicino al Q3, resto deluso per una sessione un po' pasticciata. Ho sopravvalutato la situazione, commettendo qualche errore che alla fine mi ha penalizzato. Voglio comunque cercare di andare a punti, migliorando e raggiungendo questo obiettivo che sarebbe molto bello per me ".

Il commento del monegasco nell'immediato post qualifica: "Il secondo posto era il massimo risultato che potevamo ottenere. Nel primo giro del Q3 avevo preparato qualcosa di diverso che non ha poi funzionato. Nel secondo giro invece ho messo tutto insieme a abbiamo preso la prima fila, il massimo che potevamo fare. Credo che domani comunque potremo sfidare le Red Bull. Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto dei passi avanti sul long run, dobbiamo restare fiduciosi. Bearman? Oliver ha fatto un lavoro incredibile, con una sola sessione di prove sulle spalle. È andata molto bene, sarà una gara speciale per lui. Spero comunque che Sainz si riprenda presto".

Tra mille polemiche e veleni, i piloti si concentrano sulla gara che si svolgerà sabato in Arabia Saudita. La Ferrari è chiamata a dare seguito alla buona prestazione della scorsa volta con il podio di Sainz, anche se l'uomo da battere resta sempre Max Verstappen. Il pilota olandese ha ricominciato da dove aveva finito: vincere. Per tutti gli altri è ricominciato l’inseguimento.

In conferenza stampa, il tre volte campione del mondo ha sottolineato: "Sono molto concentrato su quello che devo fare, non è mai stato un problema da parte mia e non lo sarà mai. Per me va tutto bene, sono qui e sono contento. La macchina è veloce e nel gruppo di lavoro va bene con tutti".

Per quanto riguarda la casa di Maranello, queste le dichiarazioni del team principal Fred Vasseur: "Charles si è sempre trovato a proprio agio tra i muretti della Jeddah Corniche e mi aspetto che sia ancora tra i migliori, seppure in un gruppo caratterizzato da valori serratissimi, e in condizione di giocarci risultati importanti tanto in qualifica che in gara".

Il commento di Charles Leclerc, dopo i problemi sofferti con i freni per tutta la scorsa gara: “In Bahrain è andata meglio di come ci aspettavamo, ma è presto per dire come andranno realmente le cose. Speriamo di aver risolto i problemi ai freni. Per ora non possiamo battere le Red Bull, ma la macchina è in una situazione migliore. Ma va detto che Verstappen continua ad essere avanti".

Il monegasco, inoltre, parla delle prospettive della Rossa: "E' un momento positivo nel team dopo lo slancio preso nella seconda parte del 2023. Non so cosa aspettarmi, ma è difficile valutare dopo una gara. Di sicuro lavoreremo per vincere".