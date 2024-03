Giorgia Meloni a Pordenone: "Grazie alle donne presenti, auguri a tutte le donne"

La premier Giorgia Meloni è arrivata al Teatro Verdi di Pordenone, dove a breve avrà luogo la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Presenti il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Ringraziando la presenza del presidente del consiglio, il presidente della regione Fedriga ha aperto la cerimonia parlando dell'importanza dell'alleanza fondamentale con le istituzioni del Paese a prescindere dal colore politico. “Il nostro territorio ha dimostrato una grande capacità di reazione, è la regione che ha avuto l maggiori capacità di performance, nel turismo, ma anche per le misure introdotte in questi anni che hanno messo in sicurezza il territorio. E questo ”grazie al lavoro di squadra di tutta la Regione- ha aggiunto Fedriga - . In merito all’accordo che abbiamo raggiunto, sono misure che rientrano all’interno di una programmazione pluriennale che la Regione aveva già attivato. Con un programma di estrema chiarezza".

Un partito "deve avere una programmazione di lungo periodo, non possiamo ragionare come se ogni tornata elettorale fosse la fine mondo, c'è quella che va un po' meglio, quella che va un po' peggio". Così il governatore del Friuli-Venezia Giulia sui numeri della Lega nelle ultime tornate elettorali dai cronisti a margine della firma del patto si coesione con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "Io penso che discutere sia sempre utile e costruttivo per capire cosa va bene e cosa meno e nel caso migliorarlo".