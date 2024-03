Lo sci 'made in Italy' è donna

Donne sugli sci insuperabili, almeno per gli ‘uomini d’Italia'. E questo accade da diversi anni, la ‘Valanga Rosa’ è super e i parigrado arrancano un bel po'. Succede ormai da qualche anno, e lo ha confermato anche la stagione 2023-24 appena conclusa. L'Italia dello sci alpino vive nel segno delle donne e soprattutto di un grandissima Federica Brignone. Il palmarès parla chiaro: su dieci vittorie ottenute ben sei sono state quelle di Federica con in più anche anche sette podi. Altre due sono state firmate da Sofia Goggia che ha però purtroppo dovuto interrompere la stagione sul più bello per un serio infortunio. Una vittoria poi per Marta Bassino mentre gli uomini sono andati al successo una sola volta con Dominik Paris. Per gli azzurri c'è stata poi solo una manciata di podi: su un totale di 29 dell'Italia, ne hanno ottenuti solo sei e tutti nelle discipline veloci mentre per quelle tecniche si è rimasti desolatamente fermi a quota zero.

gettyimages Sofia Goggia

E' così la stella di Brignone ad aver brillato particolarmente, azzurra più vincente della storia grazie a ben 27 vittorie. E i successi - con un finale di stagione fulminante segnato da tre vittorie consecutive ed un podio - hanno scacciato le ombre che solo un paio d'anni fa, dopo le delusioni dei Mondiali di Cortina d'Ampezzo, parevano incombere sulla carriera dell'azzurra facendo temere un suo ritiro dall'agonismo. Invece - a 33 anni - la valdostana è atleta ormai matura e sempre più solida, vincente e soprattutto grandissima polivalente. Non a caso ha chiuso la stagione con un eccellente secondo posto nella classifica generale. In più, mentre la coppa di gigante le è sfuggita per soli 21 punti, è seconda in quella di superG ed ottima quinta pure in quella di discesa. Infine, con 484 mila franchi svizzeri incassati, è terza nella classifica dei premi gara vinti, con davanti per centomila franchi circa solo Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin.

ansa Dominik Paris