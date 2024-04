Italia divisa in due anche per Pasquetta, pioggia al centro-nord e sole al sud

L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia settentrionale porterà anche per oggi, giorno di Pasquetta. piogge e temporali sul Centro-nord della penisola: la Protezione civile ha diramato per le prossime 24 ore l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in alcuni settori di Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna e l'allerta gialla in altre zone di queste tre regioni e di altre sette, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana e Umbria. Frana interrompe collegamento Trentino con la provincia di Vicenza La strada statale 350 che collega il Trentino con la provincia di Vicenza in Veneto nella zona dell'altopiano di Folgaria è stata nuovamente interrotta nella tarda serata di ieri a causa frana provocata delle forti piogge. Ieri pomeriggio, in due distinti crolli a distanza di poche ore, prima un enorme masso è caduto sulla carreggiata tra Carbonare e Lastebasse e poi in serata una seconda scarica di roccia e terra. La strada è stata nuovamente e lo resterà per alcuni giorni. Milano, raffiche di vento nella notte hanno raggiunto i 90 km/h A Milano notte di maltempo, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 90 km/h. Dal Comune nella serata di ieri la raccomandazione "di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende" e invitano "a provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento". Ieri forti precipitazioni hanno provocato la caduta di alberi, cartelli pubblicitari e l'allagamento di diversi sottopassaggi.

Ancora vento e temporali in Lombardia, tromba d'aria nel varesotto Anche nel varesotto sono previsti venti e temporali per la giornata di oggi. Ieri a causa di una tromba d'aria i Vigili del Fuoco hanno effettuato una trentina d'interventi. In particolare le squadre sono intervenute per mettere in sicurezza alberi e rami caduti o pericolanti. Nel comune di Gavirate, in via Cornelio Rovera, si è aperta inoltre una voragine e tre persone sono state evacuate a titolo precauzionale

In Piemonte attese valanghe anche estreme Ancora per le prossime 24 ore sul Piemonte "sono attese valanghe di dimensioni grosse, molto grosse e localmente estreme soprattutto sui settori settentrionali dove il grado di pericolo raggiungerà il 5-Molto Forte". E' quanto annuncia l'Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione ambientale). Il fenomeno potrebbe interessare anche siti da dove si sono già verificate delle scariche.