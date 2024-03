Italia divisa in due per Pasqua, maltempo al nord e sole al centro-sud

Una Pasqua 2024 all'insegna del bel tempo al Sud Italia e dei temporali nelle regioni del Nord dello stivale. Oggi, domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, previsti rovesci e temporali al nord a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia, allerta gialla sull’intero territorio di valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, su alcune aree di Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. In tutto il resto del Paese si continuerà a godere di un clima stabile e caldo.

Domani, giorno di Pasquetta, lunedì 1° aprile, ancora una certa instabilità meteorologica nella mattinata al Nord Est, con piogge e grandine. Nel pomeriggio il maltempo si estenderà anche alle pianure settentrionali e alle regioni centrali, su tutte Umbria e Lazio, e su tutta l'area degli Appennini. Non sono da escludere grandinate anche in queste aree. Il Sud invece continuerà a godere di un ottimo clima, la Sardegna dovrà fare i conti con nuvole e rovesci sparsi. Soltanto martedì 2 aprile tornerà il bel tempo su tutta la Penisola. Qualche residuo rovescio solo sul Friuli Venezia Giulia.

Violento nubifragio su Milano

Bomba d'acqua su Milano, dove in serata si è abbattuto un violentissimo temporale. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza alberi pericolanti, cartelloni pubblicitari e insegne caduti a causa del forte vento. Nel varesotto, nella tarda serata di ieri, è stata registrata una breve tromba d'aria.