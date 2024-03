L'antagonismo di Salvini e i guai giudiziari di Santanchè preoccupano Fdi

Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si trovano a dover disinnescare due possibili bombe ad orologeria in questa fase di campagna elettorale per le Europee. La prima è politica, e fa riferimento all'agonismo elettorale di Matteo Salvini che si trova nella necessità di rubare consensi a destra il più possibile anche, e forse soprattutto, per salvaguardare la sua leadership alla guida del Carroccio. Ha un obiettivo irrinunciabile, portare la Lega ad una percentuale di due cifre nel confronto elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. E' l'obiettivo che si è dato all'ultimo Consiglio Federale, quello che, nei fatti, l'ha rimandato più o meno a settembre insieme al Congresso, aspettando il voto delle Europee quasi fosse un esame di riparazione.

L'agonismo nei confronti dei partner di governo lo si è visto anche nella riunione dei leader di Identità e Democrazia svoltasi ai Tiburtina's Sudios di Roma. Salvini non può esimersi dall'assestare qualche colpo basso all'amica-nemica con cui condivide, da gregario, il governo del Paese. Non lo fa direttamente, ma le parole del video che Marine Lepen ha regalato all'assise romana dei sovranisti, sono un affondo nei confronti di Giorgia Meloni: “Ci dica se davvero intende sostenere alla guida della Commissione Europea Ursula von der Leyen”, “quella” che ha governato con i socialisti, “quella” delle scelte che non erano gradite nemmeno ai Conservatori.