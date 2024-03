Maltempo: allerta arancione in Emilia Romagna, gialla in altre regioni

L’arrivo di una perturbazione nord-atlantica provocherà un peggioramento del tempo sul nostro paese. La Protezione Civile ha emesso per oggi allerta arancione in Emilia Romagna, gialla in Toscana, Piemonte, Liguria e in alcuni settori del Veneto, Lombardia e Sardegna. Previsti temporali, nevicate e venti da burrasca.

Pericolo valanghe rischio 4 in Piemonte dove nevica da una settimana senza interruzione sui 1.300-1.400 metri, oggi i fiocchi bianchi sono previsti a basse quote sui 900-1.000 di altitudine. Una situazione che ha fatto salire i bacini dei fiumi, sotto osservazione e aumenta il rischio idrogeologico.