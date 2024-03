Maltempo: allerta gialla in 10 regioni per temporali, vento forte e nevicate

Altra giornata di maltempo dal Nord al Sud dell'Italia e la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla in Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. Sotto osservazione bacini idrici e fiumi.



Toscana

Prosegue anche oggi l’allerta gialla proclamata dalla Protezione Civile. Le zone più a rischio la fascia costiera a partire dalla foce dell'Arno e le isole per l’arrivo di forti temporali e raffiche di vento.



Lazio

Previsti acquazzoni di varia intensità che potrebbero far salire il corso di Tevere, Liri e Aniene.



Campania

Situazione critica nella regione dove in alcuni punti per i rischi ideologici all’allerta è 1 tra Napoli, isole e la zona intorno al Vesuvio; 2 sulla zona montuosa dell’Appennino tra Campania e Molise e 3 per la penisola sorrentino-amalfitana. Anche qui le previsioni annunciano temporali, grandine, fulmini e raffiche di vento.